Gomorra, arrestato a Scampia l'attore che interpretava «Danielino»: aveva una pistola

«Danielino» di Gomorra è stato arrestato dalla polizia nel rione di Scampia a Napoli. No, non è una scena della famosa serie tv, ma si tratta della realtà. Vincenzo Sacchettino, noto per aver interpretato il personaggio di «Danielino», è stato arrestato a bordo di un'auto in possesso di una pistola e ha tentato di fuggire alle forze dell'ordine, ma è stato fermato.

Per questo motivo, il 23enne con precedenti, è finito in carcere con l'accusa di porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno individuato «Danielino» a bordo di un'auto e, alla loro vista, ha tentato la fuga. Dopo esser stato femrato, durante le fasi dell'identificazione, ha spintonato i poliziotti e ha tentato di scappare nuovamente. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo una seconda volta e lo hanno arrestandolo definitivamente.

Nell'auto è stato rinvenuto uno sfollagente telescopico in ferro, mentre l'uomo aveva con se, due cellulari e la chiave di un'atra vettura, all'interno della quale è stata rinvenuta una pistola calibro 45, rubata nel 2012. Sacchettino era stato già arrestato nel 2019. In quel caso il reato era quello di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 10:08

