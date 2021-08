Paura a Porto Cesareo lungo la Riviera di Ponente in Puglia. Un gommone di otto metri, è andato in fiamme e poi completamente distrutto mentre a bordo c'erano già dei passeggeri. Gravemente ferito il gestore, 55 anni, trasportato al Perrino di Brindisi con ustioni sul 70% del corpo. Il natante divorato dalle fiamme in pochi minuti.

L'imbarcazione, usata per escursioni turistiche lungo il litorale dell'Area Marina Protetta Porto Cesareo, era parcheggiata e stava accogliendo turisti per l'uscita quotidiana in mare. Ancora non sono chiare le cause delle fiamme che sono divampate all'improvviso altissime con una colonna di fumo nero.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 22:51

