Gloria, scomparsa a 13 anni. L'appello disperato dei genitori: «Aiutateci a ritrovarla»

Da nove giorni non si hanno notizie di Gloria. Il caso di Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza, tiene in apprensione la famiglia della 13enne scomparsa, mentre si recava a scuola. La giovane è uscita di casa attorno alle 7 per raggiungere un istituto professionale di Lonigo dove, però, non è mai arrivata.

Leggi anche > Roma, ragazzo di 16 anni massacrato fuori scuola da cinque uomini: identificata la targa dell'auto del commando

L'appello dei genitori

Dallo scorso 14 settembre non hanno più notizie di Gloria. La giovane, molto attiva sui social, ha il cellulare spento. I familiari sono ovviamente in apprensione e si sono rivolti subito alle forze dell’ordine e anche alla trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’, per avere qualche segnalazione e avvistamento.

L'appello è molto chiaro: «Aiutateci a ritrovare Gloria, ha solo tredici anni. Ha uno zaino rosso, qualcuno l'ha incontrata o è in contatto con lei?». Questo il grido di aiuto lanciato in diretta televisiva per ritrovare la piccola Gloria che sta preoccupando mamma e papà e le sue sorelle. La studentessa, alta un metro e sessanta, di corporatura normale con capelli lunghi neri con sfumature rosse, ha occhi verdi e carnagione chiara con un piercing sulla narice destra. Al momento della scomparsa indossava una tuta azzurra con scarpe da ginnastica bianche e uno zaino rosso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA