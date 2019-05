Gli studenti e la classifica delle ragazze: «Dalla più alla meno bombabile». Al liceo scoppia il caso

Venerdì 31 Maggio 2019, 12:27

Se qualcuno di voi si è appassionato alla serie, su, avrà una sensazione di dejà-vu: nella serie alcuni studenti creavano una specie di 'premio' ad ogni studentessa, dal miglior seno al miglior lato B. Le ragazze non la prendevano certo bene. E un caso simile è scoppiato in una scuola di, il Liceo classico Carducci, dove gli studenti hanno messo in piedi una specie di graduatoria con i voti sulle loro compagne. Un poco elegante ‘Figadvisor, dalla più alla meno bombabile’, per presentare questo Tripadvisor delle ragazze, come racconta il Corriere della Sera.E le studentesse hanno reagito duramente: dopo aver visionato la ‘graduatoria’, nella quale c’erano anche alcune di loro, hanno scritto una lettera di protesta, si sono confrontate con il dirigente della scuola Andrea Pedevilla, e la lettera l’hanno affissa all’ingresso. «Veniamo valutate con giudizi pesanti in base all’estetica e quanto siamo curate quel giorno, ogni difetto diventa motivo di scherno», si legge nella lettera. «Quello che ci chiediamo è: chi sono i nostri compagni per permettersi di giudicarci in questo modo? Siamo stufe di questo atteggiamento».Lo stesso dirigente ha convocato i ragazzi, nel tentativo di stigmatizzare l’accaduto: «Ho voluto parlare con loro senza esagerare ma anche senza minimizzare - ha detto Pedevilla, scrive il Corriere - L’importante era far capire come stessero svalutando la dignità femminile. Diventa necessario affrontare il tema di come ci si rivolge e si parla al mondo femminile». Il fatto che il testo della lettera, ora rimossa dalle classi, abbia fatto il giro d’Italia, non è andato giù alle ragazze, infastidite per l’eco mediatica. Ma il caso adesso sembra chiuso.