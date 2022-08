«Gli italiani lavorano e mantengono me e migliaia di stranieri»: il video social diventa virale e scoppia la polemica

Di lei si sa pochissimo, ma il suo è già diventato un piccolo caso mediatico. Il potere dei social. Il suo username su TikTok è “mayabellator02”, ma adesso il suo profilo è scomparso, probabilmente per le decine di attacchi arrivati nei commenti da altri utenti. Il motivo? Un video nel quale questa donna, con accento dell'est, si prende gioco degli italiani e del governo che, a suo dire, la mantiene senza che debba fare nulla. «Io vivo sulle vostre spalle, faccio la bella vita e a voi sta bene», dice.

Cosa dice nel video

Il video, ripostato da diversi utenti, dura circa un minuto. La donna, seduta in un parco, si inquadra e racconta come farebbe a vivere da disoccupata, grazie all'assistenzialismo del governo: «Io il bonus di 200 euro non l’ho preso perché hanno annullato il bonifico e io vivo sulla vostra schiena: voi lavorate e mantenete me e migliaia di stranieri che sono in Italia. Non è colpa nostra, è colpa del vostro governo… ma no, neanche, è colpa vostra, che accettate tutto ciò! Quindi io vivo con il reddito di cittadinanza, casa gratis, bonus bollette, bonus tutto, mangio gratis… Non devo fare niente, faccio la mantenuta, faccio la bella vita!», dice.

La provocazione continua: «Se avete bisogno venite, vi aiuto. Vi do volentieri un piatto da mangiare. In Italia funziona così, avete scelto un governo che decide per voi la vostra vita, o meglio, “non vita” e secondo me, vi sta bene così, perché in Italia sono 50 anni che il governo fa come cazzo gli pare, gli stipendi sono gli stessi da trent’anni, quindi… se a voi va bene così, va bene così! Tanto ascoltate la televisione che vi dice che va tutto bene, che andrà tutto bene…», conclude.

Chi è la straniera che attacca gli italiani

Maya era "famosa" su TikTok per altri contenuti di questo genere. Nei suoi video rispondeva agli utenti che la attaccavano e prendeva in giro gli italiani e il suo governo. «Resterete senza gas ed energia elettrica e sarà colpa di Putin e delle straniere come me, che vi rubano i mariti e il lavoro», ha detto ironicamente in un altro video.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 11:27

