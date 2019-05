Gli hotel di una meravigliosa isola italiana offrono la vacanza gratis... se piove

Giovedì 16 Maggio 2019, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La primavera stenta a farsi vedere sulla penisola italiana. Temperature rigide, pioggia, grandine, a volte anche neve in un maggio davvero stravagante rispetto alle nostre abitudini. Per questo motivo, al largo della costa della Toscana.. O meglio verrà rimborsata. L'idea, curiosa, si chiamaed è attiva solo per il mese di maggio.Non basta però una sgrullata di pioggia momentanea.. Il servizio di pernottamento è gratuito per le giornate in cui ci sono precipitazioni per più di due ore tra le 10 di mattina e le 20. Molti alberghi , ma non tutti, hanno aderito all'iniziativa, garantendo il 100% del rimborso.L'occasione però sembra ghiotta e consentirebbe di preoccuparsi meno per le condizioni metereologiche prima della partenza. Una routine degli italiani che non smette di accompagnare la scelta della location per una vacanza.