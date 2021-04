Gli assicuratori incrociano le braccia: basta con la burocrazia inutile

Le agenzie assicurative appartenenti al sindacato Sna non apriranno martedì 27 aprile i loro uffici. "Gentile assicurato, spiacenti per il disagio provocato - si legge nella locandina del Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione - ma le agenzie resteranno chiuse per protestare contro la burocrazia e l'alluvione di scartoffie dannose anche ai tuoi interessi". Molte le compagnie che hanno aderito alla protesta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 19:34

