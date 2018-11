Giusy Pepi scomparsa: il giallo degli avvistamenti, sotto torchio un suo ex

Giusy Pepi, il mistero della telefonata quattro giorni dopo la scomparsa

Lunedì 19 Novembre 2018

Due avvistamenti in due diverse zone della Sicilia, uno in un bar ain provincia di Siracusa e l' altro in una sala bingo a Palermo avevano ridato speranza a Davide Avola, di ritrovare viva la moglie, conosciuta con il diminutivo di Giusy, scomparsa da Vittoria un piccolo comune dell' hinterland di Ragusa lo scorso 15 ottobre. Così purtroppo non è stato. Le due segnalaziaoni che parlavano di una persona dalle caratteristiche somatiche simili a quelle di Giusy, si sono rivelate falsi allarmi nonostante i testimoni che l' avrebbero avvistata in un bingo, sarebbero pronti a giurare che si tratti proprio di lei. « Quella ragazza appariva confusa e disorientata, fumava nervosamente, c' ha raccontato di essere tornata a Palermo dopo una lunga assenza - avrebbero dichiarato i testimoni».Ma le immagini mostrate al fratello di Giusy sembra non hanno confermato quanto si supponeva. La donna, madre di cinque figli, ha lasciato l' ultima traccia di sè con una telefonata fatta ad un suo amico quattro giorni dopo il suo allontanamento da casa. Da quel momento in poi gli agenti del commissariato di Vittoria diretti da Alessandro Sciacca e gli investigatori della squadra mobile di Ragusa coordinati da Antonino Ciavola, l' hanno cercata in lungo ed il largo utilizzando anche sistemi elettronici per la localizzazione cellulare ed hanno diffuso e diramanto note di rintraccio e di ricerca in tutte le banche dati delle forze di polizia italiane ed europee atteverso il sistema “S.i.re.n.e.” nell' ambito dei paesi Schengen. La donna sembra però essere svanita nel nulla.L' unico elemento certo è quello emerso dall' esame delle telecamere di video sorveglianza di un vicino di casa che l' hanno immortalata mentre saliva a bordo di un' automobile nera in compagnia di un uomo, di una donna e di un bambino. Stando alle prime risultanze investigative, l' autista della macchina su cui Giusy sarebbe salita, sarebbe proprio un residente nel suo stesso palazzo che l' avrebbe accompagnata da un suo ex fidanzato. Quest' ultimo l' avrebbe ospitata per un breve periodo per poi perderne anch' egli le tracce, tanto da bruciare quei pochi vestiti che Giusy aveva con se. La polizia sta verificando alcuni elementi forniti dall' uomo che ha diversi precedenti penali. « Sono disperato e preoccupato per mia moglie - racconta il marito - mi ha lasciato con cinque figli e non so che fine abbia fatto. Nel quartiere le persone amiche di Giusy mi additano come un mostro, che la maltrattava e la faceva vivere di stenti. Nulla di più falso. Ho dedicato la mia esistenza alla famiglia e per tirare fuori Giuseppina dal tunnel della droga in cui anni fa era caduta proprio per colpa delle persone che me l' hanno portata via. Siamo stati felici per molto tempo, tanto da mettere al mondo cinque figli - incalza Davide Avola - finchè non siamo venuti ad abitare in questa zona di Vittoria che è molto degradata. Le cattive compagnie e certe frequentazioni con persone poco raccomandabili di questo quartiere l' hanno fatta riprecipitare nella tossicodipendenza - conclude l' uomo».Per la donna scomparsa, se dovesse reggere ancora la pista iniziale dell' allontanamento volontario potrebbe profilarsi l' accusa di abbandono di minori, ma con il passare ormai dei mesi questa ipotesi sembra cedere il passo ad altri scenari più inquitanti.« Aspettiano di conoscere gli esisti di alcuni accertamenti disposti dalla procura di Ragusa - dice l' avvocato Arianna Nicitra, legale della famiglia Avola - il mio assistito in questa vicenda è parte lesa, ma come priorità adesso dobbiamo ritrovare la moglie anche per il bene dei figli».