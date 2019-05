Venerdì 17 Maggio 2019, 09:35

CODOGNÈ - Incidente nella notte tra il 16 e il 17 maggio, intorno alla mezzanotte, in via dei Sali a Vallonto di Codognè: un'auto è finita in un fossato, all'interno, la conducente è stata trovata morta. La vittima,, di Fontanelle, sarebbe morta a causa di un infarto. Sul posto i vigili del fuoco di Conegliano e il 118.