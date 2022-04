Barletta, entrano nel bar armati e uccidono il titolare: Giuseppe aveva 40 anni, killer in fuga

Il titolare del bar 'Morrison's revolution', in via Rionero alla periferia di Barletta, è stato ucciso in serata con alcuni colpi di pistola all'interno del locale. La vittima si chiamava Giuseppe Tupputi e aveva poco più di 40 anni. Indaga la polizia che è sul posto.

Sono intervenuti anche i carabinieri. Al momento non si esclude che possa trattarsi di una sparatoria avvenuta durante un tentativo di rapina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA