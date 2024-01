Addio a Giuseppe Spagnuolo, l'ultimo abitante di Roscigno Vecchia: "Libero" era guardiano e simbolo del borgo patrimonio Unesco

di Redazione Web

È scomparso Giuseppe Spagnuolo, il 76enne residente nel borgo antico di Roscigno Vecchia, riconosciuto patrimonio dell'Unesco. Conosciuto come "Libero", viveva da solo nel caratteristico luogo e svolgeva il ruolo di guardiano e guida turistica per i visitatori. Giuseppe Spagnuolo è deceduto presso l'ospedale "Ruggi" di Salerno, dove era stato ricoverato a causa di un'aggravarsi improvviso delle sue condizioni, culminate in un'emorragia interna.

Dal 2001, Spagnuolo aveva scelto la solitudine come stile di vita, diventando la memoria storica di Roscigno Vecchia. Il borgo, situato nella provincia di Salerno, rappresenta un luogo suggestivo inserito nel cuore degli Alburni. Le esequie di Giuseppe Spagnuolo si terranno domani, sabato 20 gennaio, alle 15.00 nella chiesa di San Nicola di Bari a Roscigno. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca e la perdita di una figura chiave per la conservazione e la promozione del patrimonio culturale di Roscigno Vecchia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 14:59

