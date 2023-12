Prima della Scala: Giuseppe Sala e Ignazio La Russa in platea con Liliana Segre. Chi siederà nel palco reale?

di Redazione web

La serata inaugurale della nuova stagione del Teatro alla Scala si avvicina. Nei giorni scorsi si è appreso che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non presenzierà all'evento, così come il premier Giorgia Meloni. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, presidente della Scala, e il presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo quanto si apprende, non siederanno domani sera nel palco reale per la prima di Don Carlo che inaugura la stagione lirica del teatro. Saranno invece entrambi, sempre secondo quanto riferito, in platea seduti vicino alla senatrice a vita Liliana Segre.

Le parole di Ignazio La Russa

«Io sarei felice se la senatrice a vita Segre, domani dove non potrà essere presente il presidente della Repubblica, fosse presente sul palco d'onore della Scala, anche per ribadire la nostra vicinanza e solidarietà c'è in tutti noi sulle vicende mediorientali.

Dove vedere la Prima

L'evento sarà trasmesso in diretta dalla Rai.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA