Incidente in Egitto, morto un professore di Palermo: Giuseppe Provenzano aveva 58 anni

Un professore dell'università di Palermo, Giuseppe Provenzano, 58 anni, originario di Partinico, è morto in un incidente stradale in Egitto, dove era impegnato in un progetto di ricerca. Laureato in ingegneria era docente alla facoltà di Agraria nel settore idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali.

«Oggi è un giorno tristissimo per la comunità scientifica dell'Università di Palermo - si legge in una nota dell'università di Palermo - il professore Giuseppe Provenzano, ha perso la vita in un incidente stradale durante il suo rientro dall'Egitto, in cui si era recato per una collaborazione scientifica che lo vedeva impegnato in un progetto di ricerca. Nulla ci prepara al dolore e meno che mai quando gli eventi dolorosi ci travolgono con una simile intensità».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 19:10

