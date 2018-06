Si schianta contro l'auto, scooter prende fuoco e Giuseppe muore bruciato

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Casandrino - Città in lutto per, 33 anni, sposato, padre di due figli. Dopo una settimana di agonia, Giuseppe è morto nel reparto grandi ustioni al Cardarelli di Napoli, rimasto vittima nella tarda serata del 29 Maggio scorso di un incidente stradale in Corso Carlo Alberto a Casandrino. Un incidente sul quale sono ancora in corso le indagini dei carabinieri di Grumo Nevano.Giuseppe Landolfo si è trasformato in una torcia umana, dopo lo scontro con l’auto guidata da A.C. 34 anni di Grumo Nevano. L’auto una Citroen e lo scooter - guidato da Giuseppe si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare. L’urto non solo ha sbalzato dal sellino la vittima ma ha anche scaraventato per terra lo scooter che ha iniziato a perdere olio e benzina dal serbatoio assorbiti dai vestiti di Giuseppe.Le sue condizioni sono apparse subito gravi all'arrivo dei sanitari del 118. Alcuni residenti della zona attirati dalle grida disperate di Giuseppe hanno tentato di spegnere le fiamme con stracci bagnati. E dopo una settimana di agonia è morto. Ora si attende l’autopsia. E poi i funerali. Giuseppe è molto conosciuto non solo in città, ma anche nei paesi limitrofi. Tanti gli amici e i familiari che si sono stretti intorno alla famiglia, già subito dopo l’incidente.