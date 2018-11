Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'ex deputatoè stato arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito di un'operazione contro la 'ndrangheta condotta dalla Guardia di finanza. Insieme a Galati nell'operazione, denominata «Quinta bolgia», sono state arrestate altre 23 persone. Galati, 57 anni, è stato deputato per 5 legislature con Ccd, Udc, Forza Italia, Pdl e Scelta civica.Le 24 ordinanze di custodia, di cui 12 in carcere e 12 agli arresti domiciliari, sono state eseguite dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Catanzaro, coordinati e diretti dalla procura della Repubblica - Dda di Catanzaro, con la collaborazione dello Scico di Roma. Sequestrati beni per un valore di dieci milioni di euro. Nel mirino sono finiti soggetti ritenuti appartenenti a una cosca di 'ndrangheta e pubblici amministratori.