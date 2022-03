Passa con l'auto vicino a un incidente stradale: Giuseppe, 67 anni, muore stroncato da un malore

Carambola ieri sera attorno alle 19 sulla statale 652 Fondovalle Sangro, in provincia di Chieti, tra due auto e un mezzo pesante, senza gravi conseguenze per gli occupanti. Proprio nello stesso punto dell'incidente si trovava fermo a un lato della carreggiata l’autista di un quarto veicolo, che non è stato assolutamente coinvolto nello scontro, ma che purtroppo è stato trovato privo di vita, deceduto presumibilmente a causa di un malore. Si tratta di Giuseppe Di Mare, 67 anni vastese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanciano e i sanitari del 118. L’importante arteria sangrina è rimasta lungamente chiusa a causa dell’incidente tra gli svincoli di Mozzagrogna e Atessa. Statale chiusa in entrambe le direzioni con traffico deviato immediatamente sulla viabilità secondaria locale. Sul posto intervenuto anche il personale Anas per ripristinare, a tarda sera, la transitabilità della trafficata Fondovalle.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 09:26

