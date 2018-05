di Domenico Zurlo

Il giovane morto, forse per overdose, e il cui corpo è stato, si chiamava. Un cognome che non è nuovo alle cronache, sebbene siano passati diversi anni da quando un suo omonimo - qualcuno lo ricorderà - rideva al telefono dopo il terremoto a L’Aquila. Era, ed è il cugino del ragazzo morto.«Io ridevo stamattina alle 3 e mezza nel letto», diceva in un’intercettazione, parlando degli appalti post sisma. Negli anni successivi, la sua vita è stata tutt’altro che tranquilla: nel 2011 tentò il suicidio ingerendo un intero flacone di Tavor, nel suo ufficio in via Margutta a Roma. Un anno dopo, fu preso a calci e pugni da due uomini, mentre camminava in strada proprio ai Parioli: «Così impari, uomo di m…», gli urlarono i suoi aggressori che arrivarono in motorino.Oggi, racconta il Corriere della Sera, Piscicelli è avvilito per la sua perdita: «È stata una giornata lunga e dolorosa - ha detto - mi auguro che abbiate rispetto per la morte di un ragazzo. Ma forse no…». Quella fama di cinico non lo abbandona, a 9 anni da quella telefonata, e probabilmente non lo abbandonerà mai: «Volete stabilire un nesso tra la morte di un giovane e vecchie storie di cronaca del terremoto? Fate pure, non posso impedirlo. Mio cugino era un bravo ragazzo», ha concluso.