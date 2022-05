Giuseppe D'Anna, 19 anni, chiede la mano alla fidanzata 76enne in diretta su TikTok

"L'amore non ha età" recita il detto. E lo sanno bene Giuseppe D'Anna, 19enne napoletano, e la sua fidanzata di 52 anni in più. I due sono diventati un caso mediatico dopo la proposta di matrimonio che il ragazzo ha fatto alla sua fidanzata di 76 anni. Fiori, palloncini rossi, dichiarazione d'amore in ginocchio e ovviamente l'anello: il tutto in diretta su TikTok. Ma il gesto d'amore di Giuseppe non è stato gradito da tutti gli utenti e,anzi, sono impazzate una marea di critiche. «Potrebbe essere la tua bisnonna» si legge nei commenti e ancora: «Mia nonna a confronto è una ragazzina».

Leggi anche > Luca Borella muore sotto la doccia. Le ultime parole agli amici: «Ciao ragazzi, a domani»

«La nostra promessa» ha scritto il ragazzo a corredo del video diventato virale (più di 16 milioni di visualizzazioni). E, ancora, una foto di loro due con la futura sposa che ha in mano una rosa, e una clip con Giuseppe inginocchiato su enormi palloncini a forma di cuore mentre bacia appassionatamente la sua donna. E infine, immancabile lo scatto dell'anello di diamanti con la dedica del giovane innamorato: «E questo è solo l’inizio di una lunga serie».

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA