Il premier Conte parla agli italiani: la conferenza stampa sul nuovo Dpcm alle 20.20

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà questa sera intorno alle 20.20 in una conferenza stampa per illustrare le misure del nuovo Dpcm che entrerà in vigore non più da domani ma da venerdì 6 novembre. A rendere noto l'orario è stato lo stesso Premier in un post sui suoi profili social. Il nuovo dpcm prevederà misure differenziate nelle varie regioni, con la divisione tra regioni gialle, arancioni e rosse.

Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM pic.twitter.com/rlpOo900CX — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 4, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 19:18

