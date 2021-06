Italia-Galles, selfie di Conte all'Olimpico con la compagna Olivia: «Forza azzurri, avanti così»

«Siamo stati qui a fare il tifo per voi! Forza azzurri, avanti così! #ItaliaGalles». Lo scrive su Facebook l'ex premier e leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma in Tribuna Monte Mario assieme alla compagna Olivia Paladino, per assistere alla partita della Nazionale italiana contro il Galles per Euro 2020. Giuseppe Conte ha deciso così di fare il tifo in prima persona per gli azzurri. «È tra la gente, non tra i vip», hanno commentato sui social i fan dell'ex presidente del Consiglio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 00:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA