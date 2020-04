Il premier Conte al giornale tedesco: «Serve potenza di fuoco dell'Europa con titoli comuni». E sul Mes: «Sono scettico»

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 20:37

Il premier Giuseppe Conte prosegue il suo percorso di avvicinamento al Consiglio europeo del 23 aprile rilasciando un'intervista al giornale tedesco. Il tema principale è ovviamente la risposta europea all'emergenza Covid-19 che ha investito l'intero continente. E il presidente del Consiglio insiste sulla necessità di titoli comuni per far fronte alla crisi economica che ne è generata. «L'Ue ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco», spiega il premier, «nello specifico attraverso l'emissione di titoli comuni» sottolineando che «viviamo il più grande shock dalla guerra» e «a questo anche l'Europa deve dare una risposta».Non poteva mancare il Mes nei discorsi affrontati nell'intervitsa che «in Italia ha una cattiva fama», spiega Giuseppe Conte. «Non abbiamo dimenticato che ai greci, nell'ultima crisi finanziaria, sono stati richiesti sacrifici inaccettabili perché ottenessero i crediti», afferma il presidente del Consiglio. Anche dopo che l'eurogruppo ha dato il via libera a nuovi crediti senza vincoli il premier ammette: «, vedremo se davvero la nuova linea di credito sarà senza condizioni».Il premier aggiunge che molti Paesi europei hanno guardato finora soltanto ai propri vantaggi, la Germania ha «un bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole dell'Ue» e con questo surplus non opera da locomotiva bensì da «freno per l'Europa».Sull'iniziale atteggiamento dell'Europa nei confronti del nostro Paese a inizio emergenza Conte non si nasconde: «. Anche Ursula von der Leyen si è scusata per questo a nome dell'Unione europea, nell'Europarlamento. Devo dire che ho molto apprezzato questo gesto».«I nazionalismi danneggiano l'Europa più o meno con la stessa forza del finto europeismo. Quello che serve è un europeismo critico, ma costruttivo». Ha aggiunto ancora il presidente del Consiglio. «Viviamo un momento storico che ha bisogno di un salto di qualità politico. Io la vedo proprio come: noi siamo entrambi convinti che in gioco ci sia il progetto politico europeo. Non sto parlando soltanto delle prossime elezioni, ma dell'idea dell'Europa».«Adesso viene sostenuto che gli italiani vorrebbero soltanto che gli altri Stati pagassero i loro debiti - spiega Conte - Questa illazione non è soltanto sbagliata, ma è sconcertante. La storia dimostra il contrario: ogni volta che si è trattato di aiutare a rimettere in piedi Paesi ridotti in rovine da eventi epocali, l'Italia è sempre stata in prima linea: per esempio dopo la Seconda guerra mondiale». «In quel caso non solo prestammo solidarietà - sottolinea il premier - ma aiutammo a generare una visione del futuro: alla fine nacque il progetto europeo». «Anche adesso - conclude Conte - che ci troviamo tutti colpiti da un evento rispetto al quale nessuno può fare qualcosa, c'è bisogno di solidarietà gli uni con gli altri»