Schianto in scooter contro un'auto, Giuseppe non ce l'ha fatta: morto a 17 anni dopo due giorni d'agonia

Giovedì 3 Ottobre 2019, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo due giorni di angoscia e speranze, la notizia peggiore: un'intera comunità piange ladi, 17 anni, ricoverato dalla notte di domenica in ospedale dopo essersi, con lo, contro un'. L'incidente era avvenuto nella tarda serata dello scorso 29 settembre nella cittadina dove Giuseppe viveva con la famiglia,Il ragazzo, in sella al suo scooter, si era schiantato contro un'auto all'altezza di via Giuseppe Atzori, come riporta Fanpage. Allo spaventoso impatto tra il motorino e l'automobile avevano assistito alcuni passanti, che avevano subito allertato i soccorsi. Il personale del 118, giunto sul posto, aveva trovato Giuseppe in condizioni disperate: il motorino era quasi completamente distrutto, il ragazzo presentavaalla testa, al torace, agli arti e all'addome.Trasportato d'urgenza all'Umberto I, Giuseppe in questi due giorni d'agonia è stato circondato dall'affetto della famiglia e degli amici: in tanti, oltre ad aspettarlo e a fare il tifo per lui in ospedale, avevano anche deciso di donare il sangue. Tra lacrime, angoscia e cori da stadio, gli amici del ragazzo hanno passato gran parte del tempo davanti al reparto di rianimazione, fino alla notizia che, seppur aspettata, ha gelato tutti: i medici, alle prime ore del mattino di ieri, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giuseppe.