Giuseppe Balboni, chiesto il carcere per il minore fermato, ipotesi movente una lite per droga

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 00:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si indaga pernell'abito dell'inchiesta sulla morte diil ragazzo morto a 16 anni dopo essere scomparso. L'amico coetaneo ha confessato di avergli sparato dopo una lite, ma la presenza della pistola potrebbe lasciare intendere che avesse già deciso di ucciderlo.Il corpo del ragazzo è stato trovato pochi giorni dopo la scomparsa in un pozzo a Tiola di Castello di Serravalle. Il delitto sarebbe avvenuto il giorno della sparizione, il 17 settembre, al culmine di una lite fra i due ragazzi che avevano un appuntamento prima della scuola, ma ai genitori l'amico aveva detto di non aver visto Giuseppe quel giorno. Dopo il ritrovamento, la confessione.si sottolinea che il ragazzo era già scomparso in precedenza e che era stato trovato anche in quel caso in compagnia del suo assassino. In passato erano riusciti a rintracciarlo con un GPS nel cellulare, ma questa volta Giuseppe aveva cambiato telefono e i genitori non avevano fatto in tempo a installare il dispositivo.L'arma del delitto, la pistola del padre, è una revolver calibro 38 che il ragazzino si sarebbe procurato, insieme alle munizioni, nella casa dove abita con i genitori. Dopo il delitto e l'occultamento del cadavere nel pozzo, l'arma era stata rimessa nello stesso posto, dove ieri i Carabinieri l'hanno trovata e posta sotto sequestro.