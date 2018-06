Giuseppe non ce l'ha fatta: morto dopo tre settimane dallo schianto in auto

Dopo giorni di agonia, non ce l'ha fatta a sopravvivere. E' morto all'ospedale Cardarelli di Napoli Giuseppe Amato, dove era ricoverato da alcune settimane, in seguito al tragico incidente avvenuto sull'A2, all'altezza di San Mango nel salernitano



Giuseppe, 21enne di San Pietro al Tanagro che era rimasto ferito in un incidente stradale nella notte tra il 25 e il 26 maggio scorsi. Il 21enne aveva perso il controllo dell’auto terminando la sua corsa contro una vettura parcheggiata lungo la strada. Le condizioni del giovane erano apparse subito critiche e fu prima trasportato all’ospedale Luigi Curto di Polla e poi trasferito al Cardarelli di Napoli dove ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a causa di complicazioni.

Giuseppe era a bordo della sua Mini Cooper, aveva perso il controllo dell’auto terminando la sua corsa contro una Jeep parcheggiata lungo la strada.



La notizia della morte ha subito fatto il giro dei social e sono stati tanti sono i messaggi di cordoglio pubblicati sul profilo social della vittima.

