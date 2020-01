Giulio Regeni oggi avrebbe compiuto 32 anni, la mamma: «Ti hanno rubato la vita»

Giulio Regeni

#verita'egiustiziapergiulioregeni, sempre, anche oggi 15 gennaio, avresti compiuto 32 anni ma c'è chi ti ha rubato la vita! — Paola Deffendi (@PaolaDeffendi) January 15, 2020

. Su Twitterin ricordo del figlio rapito in Egitto il 25 gennaio 2016 e ritrovato morto il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. «#veritàegiustiziapergiulioregeni, sempre, anche oggi 15 gennaio, avresti compiuto 32 anni ma!». Ha scritto la mamma su Twitter nel giorno del compleanno. «Ci sono persone - aggiunge poi sul suo profilo Facebook - che non rispettano la vita degli altri...non rispettano i diritti umani...e tu lo sai molto bene, purtroppo. La mamma».Nel frattempo ieri sera al palazzo presidenziale al Cairo è andato in scena l'incontro tra il premiere il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Con al-Sisi «abbiamo parlato del caso Regeni - spiega il premier Conte - ho ricordato che tra qualche giorno è l'anniversario della scomparsa e rivolgo un pensiero affettuoso ai suoi familiari. Oggi (Ieri, ndr.) al Cairo ci sono carabinieri e polizia e si fermeranno anche domani: è il segnale positivo che sono ripresi i contatti tra gli investigatori, confidiamo che presto riprendano anche i contatti tra le procure. L'importante è che la collaborazione riprenda, al Sisi mi ha rassicurato che la collaborazione da parte loro sarà massima».Come riferisce in un comunicato della presidenza egiziana, il presidente egiziano ha ribadito che «l'Egitto desidera raggiungere la verità e ha confermato il pieno sostegno all'attuale cooperazione fra le autorità coinvolte in Egitto e Italia per svelare le circostanze del caso».