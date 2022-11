Giulio Maria Corbelli morto, l'attivista Lgbt+ aveva 56 anni: sieropositivo, combatteva lo stigma dell'Hiv

È morto Giulio Maria Corbelli, l'attivista Lgbtqia+ aveva 56 anni. A 31 aveva scoperto di essere sieropositivo. Il giornalista, ex direttore di Gay.tv, da anni era impegnato nelle battaglie contro lo stigma dell'Hiv. Nel luglio 2021 con la sua associazione ha aperto il check point di via Isernia, un centro dove fare i test gratuitamente.

Chi era Giulio Maria Corbelli

Nato a Gallipoli nel 1966, ha vissuto a Lecce fino al 1984, poi si è trasferito per studiare ingegneria a Pisa. Appassionato di teatro, ha lavorato come attore fino al 2000. È stato direttore di Gay.tv fino al marzo 2006. Presidente di Plus Roma e vicepresidente di Plus Italia, associazione che riunisce le persone lgbtq+ sieropositive, nel luglio 2021 ha aperto il check point Plus Roma in via Isernia, un centro dove fare i test gratuitamente.

