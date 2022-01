Giuliano Ferrara ricoverato in rianimazione, è gravissimo. Colpito da infarto nella sua casa in Toscana

Giuliano Ferrara è ricoverato in rianimazione a Grosseto, all'ospedale Misericordia, dopo essere stato colpito da infarto. Il giornalista e fondatore del quotidiano Il Foglio, per anni volto televisivo soprattutto sui canali Mediaset e anche ministro in uno dei governi Berlusconi, è stato ricoverato ieri sera, giovedì 27 gennaio, poco dopo le 23.

Ferrara lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione cardiologica dell'ospedale grossetano. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Il giornalista, 71 anni, si è sentito male nella sua casa di Scansano in cui vive da tempo: soccorso dal 118, è stato subito portato in ospedale. La conferma, dopo le indiscrezioni di alcuni quotidiani locali, è arrivata dall'Asl Toscana Sud Est. Sottoposto ad angioplastica nella notte, l'intervento è riuscito ma il giornalista resta in gravi condizioni.

Venerdì 28 Gennaio 2022

