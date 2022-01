Chi è Giuliano Ferrara, l'ex ministro colpito da infarto: dal Partito Comunista alla carriera da giornalista

Giuliano Ferrara è stato ricoverato in grave condizioni all'ospedale di Grosseto. Ieri sera è stato colpito da infarto mentre si trovava a casa sua, a Scansano, e nella notte è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica. Il giornalista adesso si trova in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte.

Giuliano Ferrara ricoverato in rianimazione, è gravissimo. Colpito da infarto nella sua casa in Toscana

Chi è Giuliano Ferrara

Giuliano Ferrara è nato il 7 gennaio 1952 a Roma, figlio di un ex presidente della Regione Lazio. E’ un giornalista, famoso anche per il ruolo di presentatore televisivo e per essere stato ministro della Repubblica. Ha fondato il giornale “Il Foglio” ed è stato direttore.

Ha iniziato la sua carriera da giornalista come editore de "Il Giornale", ma ha lavorato anche per "Il Corriere della Sera" (firmando con lo pseudonimo Piero Dall’Ora). E' stato inizialmente un “contestatore sessantottino”. Nonostante l’interesse per la politica, Giuliano Ferrara nutriva anche una forte passione per il panorama televisivo e musicale. Viene assunto, infatti, come “corista” per la partecipazione allo spettacolo rock “Then an Alley”, incentrato prevalentemente su alcuni brani di Bob Dylan. Nei primi anni ’70 è diventato membro del “Partito Comunista” torinese in qualità di responsabile.

Se ho capito bene, bravo Salvini #cisiamo n'est-ce pas? — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) January 27, 2022

In tv ha esordito nell’anno 1987 con il programma intitolato “Linea Rovente”, trasmesso su Rai 3. Successivamente ha lavorato su Rai 2 e poi su Canale 5. Giuliano Ferrara ha spesso manifestato la sua contrarietà nei confronti dell’omosessualità, tanto da affermare che l’adozione per gli omosessuali è qualcosa di «assurdo ed inquietante». Nella vita privata è sposato con Anselma dal 1987. La moglie è una famosa scrittrice originaria degli Stati Uniti. Durante le varie trasmissioni, Giuliano Ferrara ha inoltre affrontato la tematica dell’aborto, mettendo in risalto le varie cause che molto spesso spingono le donne a prendere questa decisione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA