Uno strano mal di testa, la corsa in ospedale, l'agonia: imprenditore del web muore a 49 anni Giuliano Feltrin. E' successo a Villorba nel trevigiano. Ha preparato il pranzo ai bambini, proteggendoli fino all'ultimo, poi si è sentito male e ha telefonato alla moglie con un filo di voce. Lei ha subito chiamato l'ambulanza. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. Dopo quattro giorni passati in Terapia intensiva, il cuore di Giuliano Feltrin ha smesso di battere a causa di un'emorragia cerebrale. Se n'è andato così, a soli 49 anni, il fondatore di Websolution, azienda nata vent'anni fa con base in via Roma a Villorba.

MORTO PER UN ANEURISMA NEL TREVIGIANO

A provocare il decesso sarebbe stato un aneurisma legato a una malformazione congenita del sistema vascolare scoperta troppo tardi. Feltrin lascia la moglie, Linda, e i figli Giulia e Lorenzo, di 13 e 11 anni.

#Treviso Strano mal di testa, poi il malore: Giuliano muore a 49 anni dopo il pranzo con i bimbi https://t.co/ceSDoHHa9P — Leggo (@leggoit) September 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 15:57

