Giulia, un’agonia lunga 22 minuti Il gip: «Turetta feroce e disumano»

Giulia ci ha provato, ha lottato per sopravvivere. Per ventidue minuti. Ventidue minuti di agonia, tra la prima e la seconda aggressione, quella forse mortale. Ma non è neppure escluso che ce ne sia stata una terza, colpita di nuovo a coltellate quando era stesa nel bagagliaio o sul sedile posteriore della Punto nera del suo carnefice. Il calvario di Giulia Cecchettin è racchiuso nelle cinque pagine dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip di Venezia Benedetta Vitolo, che ha convalidato la richiesta di arresto della procura. Filippo Turetta - scrive la gip - «con questa aggressione a più riprese e di inaudita ferocia ai danni della giovane fidanzata, prossima alla laurea, ha dimostrato una totale incapacità di autocontrollo» e una «manifesta disumanità». Lo studente deve stare in carcere perché «è estremamente pericoloso»: Turetta appare «imprevedibile, perché dopo aver condotto una vita all'insegna di un'apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato», si evidenzia nel provvedimento. Telecamere, telefoni e pagamenti elettronici permettono di ricostruire con precisione l’ultima sera della coppia e il supplizio di Giulia.

L’ULTIMA CENA. Sabato 11, Turetta scrive un messaggio alla madre: «Ceno fuori». Sono le 20,22. Alle 21,02 al McDonald’s del centro commerciale “Nave de Vero” di Marghera viene registrato il pagamento elettronico di 17,80 euro dalla carta di credito intestata a Gino Cecchettin: è Giulia a pagare l’ultima cena. Alle 22,45 il cellulare della ragazza è ancora a Marghera. Un ultimo messaggio alla sorella: parlano di scarpe e di vestiti per la laurea. Alle 22,45 il cellulare della ragazza si spegne.

LA SECONDA AGGRESSIONE. Alle 23,29 il cellulare di Turetta è a Fossò. Alle 23,40 la telecamera della Dior, nella zona industriale, riprende l’atto finale: Giulia scende dall’auto e tenta la fuga. Turetta la raggiunge, la spinge, lei cade, sbatte sullo spigolo del marciapiede, non si muove più. Lui trascina il corpo - solo l’autopsia dirà se in questo momento lei sia ancora viva - e lo carica in auto. Alle 23,50 la Punto riparte.

L’OCCULTAMENTO. Attorno alle 2,30 la punto è a Piancavallo, in Friuli. Tra le 2,30 e le 3 Turetta trascina il corpo in una scarpata nei pressi del lago Bercis e lo abbandona «in una nicchia tra le rocce».

IL CORPO PARLA. La salma di Giulia è all’istituto di medicina legale di Padova, in attesa dell’autopsia. Non è stato un decesso veloce: è morta dissanguata. Le ferite raccontano la violenza con cui è stata colpita, «forse con più armi da taglio»: coltellate alla testa, al viso, al collo. Lei ha provato a difendersi: lo dicono i tagli su braccia e mani.

