Giulia Schiff fa condannare il generale Tricarico: mise in dubbio le foto delle violenze al "battesimo del volo"

Giulia Schiff, l'ex sergente pilota espulsa dall'Aeronautica militare, ha vinto la sua battaglia contro l'ex capo di stato maggiore Leonardo Tricarico considerato colpevole di aver diffamato la soldatessa quando, in due trasmissioni televisive, aveva messo in dubbio la veridicità delle foto presentate dalla giovane nell'ambito del processo che gira attorno alle violenze denunciate durante il cosiddetto "battesiamo del volo". Come scrive il Gazzettino, il generale è stato condannato a pagare 700 euro di multa alla 24enne di Mira.

Il generale condannato per diffamazione

Giulia Schiff, assistita dall'avvocato Massimiliano Strampelli, aveva querelato Tricarico due anni e mezzo fa e il decreto penale di condanna è stato emesso il 6 giugno 2022, quando il Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta della Procura formulata il 30 novembre 2021. Ma solo recentemente la parte offesa ne è venuta a conoscenza: «Ne abbiamo avuto notizia dopo faticosa ricerca soltanto poche settimane orsono. Aspettavamo riscontri per poterci costituire nel processo. Prendiamo atto della condanna intervenuta: non ci sono state notificate impugnazioni. A questo punto avvieremo una causa civile per il risarcimento», ha detto l'avvocato.

Cosa è successo

La diffamazione è avvenuta nel 2021 in due programmi tv: “Ogni mattina” del 18 marzo su Tv8 e “Ring” del 13 aprile su Antenna Tre. In particolare il generale Tricarico, parlando delle «fotografie prodotte come elemento di prova della persona offesa nei procedimenti penali», cioè quelle che ritraevano i glutei dell’ex pilota «con i segni delle lesioni subite», aveva detto nell’intervista: «Se come ritengo anche io quelle natiche non appartenessero a Giulia Schiff ci sarebbe da riconsiderare un po’ il tutto». Un'accusa implicita per la Schiff «di aver prodotto materiale probatorio falso nei procedimenti penali in cui è parte civile».

Giulia Schiff oggi

Giulia Schiff, espulsa dalle forze armate dopo le accuse di nonnismo, all'inizio della guerra tra Russia e Ucraina si era arruolata con le truppe di Kiev.

