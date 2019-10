Giulia non ce l'ha fatta: morta la mamma 23enne strangolata dal marito che voleva lasciare

Non ce l'ha fatta, la ragazza di 23 anni che lo scorso 8 ottobre era stata strangolata dal marito durante una lite nel rodigino, ad Adria: nel primo pomeriggio la giovane, madre di una bambina di 4 anni, è morta mentre era ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, nel reparto di Terapia intensiva.Il coniuge, Roberto Lo Coco, 28 anni, è in carcere in custodia cautelare da sabato scorso. I due hanno una figlioletta di quattro anni. Il movente dell'aggressione sarebbe legato al fatto che la coppia si stava separando. Lei faceva la cameriera, lui è disoccupato e tossicodipendente da eroina.