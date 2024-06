Giulia Mauri morta in bici: è stata travolta da un furgone, il corpo è finito nel fiume

di Redazione web

Travolta da un furgone e scaraventata dentro al Botteniga, è morta Giulia Mauri, la ciclista 38enne vittima del terribile incidente di ieri, 3 giugno, in Strada Ovest a Treviso. Aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Travolta dal furgone, Giulia è morta in ospedale

La donna stava pedalando sulla ciclabile di viale della Repubblica quando è stata investita da un furgone guidato da un 22enne poco prima del ponticello sul fiume Botteniga. Per l'impatto, sia lei, sia il mezzo con il conducente, sono finiti in acqua. La 38enne era stata soccorsa da alcuni passanti che l'hanno tirata fuori dal corso d'acqua e l'hanno rianimata fino all'arrivo dei sanitari del Suem 118 ed è stata portata nell'ospedale Cà Foncello.

Chi era Giulia Mauri

Giulia, 38 anni, di Treviso, lavorava come impiegata in uno studio di commercialisti ed era una grandissima appassionata di karate. Negli anni aveva raggiunto, grazie a tanta pratica e dedizione, il livello di cintura nera terzo Dan, e aveva trasformato questa sua passione in un lavoro. Dava una mano nell'ufficio del Comitato regionale di karate, aiutava nelle lezioni Davide Michielan, figlio di Ofelio, fondatore della Ren Bu Kan Karate Treviso. Aveva da poco comprato casa con il suo ragazzo, Matteo, coronando così il loro sogno d'amore. Proprio quelle chiavi dell'abitazione che ha dimenticato in ufficio e che stava tornando a riprendere quando è stata travolta dal furgone.

