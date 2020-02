Giulia ha mal di gola e muore a 48 anni al Pronto soccorso. La Procura apre un'inchiesta

Salvatore, trovato senza vita su una scogliera. Sulla sua morte è giallo: «Forse un malore»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Febbraio 2020, 16:25

E sabato sera, Giulia Mininni , 48 anni, di Bari è morta al Pronto soccorso del policlino barese. Secondo la denuncia presentata ai carabinieri dai familiari della donna, il malessere è stato sottovalutato dai medici.prima dai sanitari della guardia medica, ai quali Mininni si era rivolta in prima battuta. Poi dai medici del Pronto soccorso del Policlinico, dal medico curante e infine, in due occasioni, dal 118. Ma nessuno di loro - secondo la denuncia - avrebbe approfondito adeguatamente il problema, limitandosi a prescriverle farmaci che si sono poi rivelati del tutto inefficaci., il pubblico ministero di turno Larissa Catella ha disposto l'autopsia sul corpo della 48enne, per comprendere le cause della morte e procedere con l'inchiesta.