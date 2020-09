Giulia Centonze, la bella notizia: potrà ricoverarsi in Austria. «Raccolti tutti i soldi necessari»

Giulia Centonze potrà essere ricoverata nella clinica specializzata di Innsbruck, dove c’è grande speranza per avere progressi nelle sue condizioni di salute. Il merito è tutto delle amiche e dei familiari della ragazza, che qualche giorno fa avevano lanciato una raccolta fondi su Facebook, rilanciata da diversi media (tra cui Leggo), proprio per racimolare la somma adatta per il ricovero della giovane.



Giulia, 23 anni, di origini salentine ma che vive in provincia di Reggio Emilia, il 3 maggio del 2019 è stata coinvolta in un incidente con la sua automobile: trasportata d’urgenza a Parma, finì in coma e attualmente è ricoverata a Ferrara. La speranza di ripresa è legata ad una clinica austriaca, dove il ricovero costerebbe però almeno 100mila euro: da qui l’idea della raccolta fondi.



E questa mattina da parte delle amiche di Giulia è arrivata la bella notizia: potrà essere ricoverata nella clinica specializzata di Innsbruck, dove c'è grande speranza per avere progressi nelle sue condizioni di salute.

Per cominciare vorremmo ringraziarvi per il supporto datoci e dirvi che siamo davvero felici per come sono andate le donazioni. La cifra per permettere a Giulia di essere ricoverata 3 mesi è stata raggiunta ed inaspettatamente anche quella per ricoverarla 6!!

Negli ultimi due giorni ci siamo visti travolgere da donazioni, messaggi e bellissime parole. Non eravamo preparate a tutto questo, non ce lo aspettavamo. Abbiamo già contattato la clinica di Innsbruck per avviare le pratiche del ricovero e ovviamente vi terremo aggiornati su tutto, pubblicando l'avvenuto bonifico alla clinica e tutte le spese ulteriori per il prolungamento del ricovero finalizzato alla riabilitazione, unitamente, alla fine della raccolta fondi, alla somma totale ricevuta

Speriamo che Giulia possa pian piano migliorare ed essere ospitata nella clinica più mesi possibili in modo da raggiungere il miglioramento più grande, per questo le ulteriori somme raggiunte verranno usate per il prolungamento del ricovero. Correlato a ciò vi informiamo che verrà svolta una cena, già organizzata, martedì 15 settembre, di cui vi daremo maggiori informazioni in questi giorni. Non sappiamo davvero come ringraziarvi, siete stati tantissimi

Ci avete fatti sentire all'interno di una comunità grandissima e colma d'amore, ve ne saremo sempre grati, tutti noi e anche Giulia, con tutto il nostro cuore. Grazie per aver reso possibile un piccolo sogno che per Giulia vale tutta una vita

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 16:48

» - si legge nel post -», conclude il post della pagina».