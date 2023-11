Giulia Cecchettin, il dramma del testimone dell'aggressione: «Sono distrutto, dimenticatemi»

di Redazione web

È il "super testimone" del femminicidio di Giulia Cecchettin, e da quella notte anche la sua vita è cambiata per sempre. Marco M., l'uomo che la sera della scomparsa della 22enne aveva segnalato l'aggressione nel parcheggio di Vigonovo a 50 metri da casa dei Cecchettin, non dome più ed è finito a sua volta al centro dell'attenzione dei media.

Il super testimone

Il suo balcone si affaccia a pochi metri dal luogo dell'attacco, e le grida strazianti di Giulia e la fuga della Fiat Punto nera si sono trasformate in ricordi ossessionanti. Il ruolo di "super testimone" lo ha catapultato sotto i riflettori mediatici, portando una pressione insostenibile sulla sua vita quotidiana. Non solo ha chiamato i carabinieri, ma ha anche avuto il coraggio di recarsi dalla famiglia di Giulia per raccontare quanto aveva visto. Un gesto che ha contribuito alla comprensione degli eventi, ma che ha anche segnato profondamente la sua psiche. «Vivo una pressione mediatica non indifferente, mi hanno chiamato in un milione – racconta a Repubblica –.

Oggi, Marco M. vive nell'anonimato. Ha oscurato il suo profilo Facebook, rimosso il suo nome dal citofono, cercando disperatamente di sfuggire all'attenzione pubblica. La sua risposta a chi gli chiede di parlare di quegli attimi è un netto «basta», un grido di dolore e di frustrazione. Vuole dimenticare, tornare a una vita normale, lontano dai riflettori che hanno trasformato un cittadino comune in un "super testimone".

