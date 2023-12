Giulia Cecchettin, rabbia e lacrime al funerale: «Può succedere a altre donne, dobbiamo crescere con la consapevolezza di non diventare mai così»

Le lacrime scorrono amare sulle guance dei presenti, siano essi amici, familiari o sconosciuti che hanno deciso di stare dalla parte di Giulia Cecchettin e di tutte quelle donne che hanno sofferto il suo stesso destino, affinché la violenza sulle donne possa essere eradicata dal sistema una volta per tutte.

E se è vero che la ragazza sta piangendo, ciò nulla toglie alla rabbia e alla forza delle sue parole, che anzi si fanno più potenti e reali: «Quello che è successo a lei può succedere a altre donne, dobbiamo crescere con la consapevolezza di non diventare mai così».

Il discorso di papà Gino

Parole simili sono state pronunciate dal papà di Giulia Cecchettin, che al microfono della Basilica ha dichiarato: «In questo momento di dolore e tristezza, dobbiamo trovare la forza di reagire, di trasformare questa tragedia in una spinta per il cambiamento.

Poi, ha continuato: «Grazie a tutti per essere qui oggi: che la memoria di Giulia ci ispiri a lavorare insieme per creare un mondo in cui nessuno debba mai temere per la propria vita».

