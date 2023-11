Giulia Cecchettin, Filippo Turetta indagato per tentato omicidio. Ricerche nel lago di Barcis

di Redazione web

Giulia Cecchettin, l'ultimo capitolo nella scomparsa della ragazza vede Filippo Turetta, l'ex fidanzato 22enne svanito a sua volta, indagato per tentato omicidio. Lo si apprende da una nota della procura di Venezia, che ha «disposto l'iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati in relazione al reato di tentato omicidio anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irripetibili». La procura rende altresì noto, al fine di «evitare la pubblicazione di notizie incomplete o che possano creare intralcio alle indagini», che stamattina sono state effettuate delle perquisizioni.

La famiglia Cecchettin

«Non so su quale base si fondi la qualificazione del reato ipotizzato: ne prendiamo atto ed evidentemente, se gli inquirenti ritengono di farlo, hanno qualche elemento. Noi però restiamo anche oggi sulla posizione emotiva di ieri: non perdiamo la speranza», ha commentato la notizia Stefano Tigani, legale del papà di Giulia Cecchettin. «Immaginiamo anche che sia un atto dovuto per accertamenti irripetibili - continua l'avvocato - Non facciamoci prendere dal panico».

Sangue e capelli

Tra gli accertamenti più attesi vi è l'esame che stanno effettuando i Ris sulle macchie di sangue e i capelli trovati sull'asfalto nella zona industriale di Fossò (Venezia) domenica mattina, all'indomani della scomparsa dei due giovani. Il materiale biologico è stato inviato per le analisi di laboratorio per confrontarne il dna con quello di Giulia e di Filippo. Le tracce erano state trovate dai Carabinieri nella V Strada dell'area industriale di Fossò, a circa 6 chilometri di distanza dal parcheggio di Vigonovo, davanti alla casa di Giulia, dove i due ragazzi era stati uditi litigare in macchina.

Le ricerche nel lago di Barcis

Sono riprese questa mattina le ricerche di Giulia e Filippo. Il soccorso alpino di Sesto sta nuovamente setacciando la val Fiscalina nella speranza di localizzare la Fiat Punto di Filippo Turetta. Lo studente in passato ha soggiornato nella valle ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. Per questo motivo vengono controllate tutte le strade forestali che portano in quota. Carabinieri, Guardia di finanza e le altre sezioni locali del soccorso alpino dell'Alta Pusteria stanno invece cercando i due ragazzi nei Comuni di Dobbiaco e San Candido.

Da stamattina le ricerche dei vigili del fuoco di Pordenone si concentrano anche nel lago di Barcis, bacino artificiale situato in Valcellina (provincia di Pordenone), a 402 metri di altitudine. I sommozzatori stanno scandagliando le acque cristalline di questo lago alla ricerca di tracce dei due ragazzi scomparsi. Da quanto si apprende, la località non è stata scelta in base a elementi precisi, ma perché si trova lungo la direttrice che l'auto ha seguito nella notte tra sabato e domenica. I dispositivi di lettura targhe l'hanno infatti immortalata lungo la strada pedemontana a Caneva, quindi a Polcenigo e successivamente, in maniera del tutto sorprendente, nella stazione turistica del Piancavallo, a 1.300 metri di quota, raggiungibile con una lunga deviazione. Siccome la «fotografia» successiva è stata scattata all'uscita delle gallerie tra Erto e Casso e Longarone (Belluno), non lontano dalla diga del Vajont, le ricerche si concentrano oggi sul lago di Barcis, località dove il veicolo è obbligatoriamente transitato. Sul posto, assieme alle squadre speleo-alpino-fluviali, ci sono anche i sommozzatori. Campi base saranno allestiti in altre aree lungo il percorso dell'utilitaria dove esistono corsi d'acqua o dirupi molto profondi.

