Giulia Cecchettin, i capelli trovati sull'asfalto, il sangue, i brandelli di vestiti: si attende l'esame del Dna

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi. Ci sarebbero stati anche dei capelli sul tratto di asfalto, in zona industriale a Fossò (Venezia), dove domenica mattina sono state repertate alcune presunte macchie di sangue, nelle prime ricerche di Giulia Ceccettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi da sabato. Materiale biologico che è stato inviato per le analisi di laboratorio ai Ris dei Carabinieri, per confrontarne il dna con quello di Giulia e di Filippo.

Dove sono state trovate le tracce

Le tracce erano state trovate dai Carabinieri nella V Strada dell'area industriale di Fossò, a circa 6 chilometri di distanza dal parcheggio di Vigonovo, davanti alla casa di Giulia, dove i due ragazzi era stati uditi litigare in macchina. In quel punto ci sono le telecamere perimetrali di uno stabilimento, che potrebbero avere ripreso immagini utili per l'indagine. Quella stessa notte, intorno alle 23.30, una cella telefonica aveva agganciato il telefonino di Turetta, mentre si muoveva in una delle parallele vicine, la Prima Strada.

I vestiti trovati

Ieri, alle 13, dal fiume Muson è spuntato un pezzo di tessuto bianco. Si era incagliato nella rete metallica incastrata in un’ansa nei canneti, vicino al Castello di Stigliano nella zona di Santa Maria di Sala (Venezia). A trovarlo sono stati i sommozzatori che stavano scandagliando il letto del corso d’acqua. Il pezzo di tessuto rimasto incastrato nella rete di un materasso nel sedimento del fiume ha messo ovviamente in allarme gli inquirenti. Gli investigatori lo hanno prelevato e portato via in un contenitore per le analisi, ma le ricerche non si sono fermate.

Così come sono proseguite per tutto il giorno anche in val Pusteria, vicino alle ultime zone di avvistamento dell’auto.A Stigliano di S.

Venerdì 17 Novembre 2023

