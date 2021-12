Mamma e figlio morti di covid in due giorni: non erano vaccinati

Altri due morti, non vaccinati, per Covid, a Cavarzere (Venezia). Dopo Adriano Garbo, 72 anni, no vax dichiarato, deceduto circa un mese fa, recentemente nel giro di due giorni, la stessa sorte è toccata, sabato, a Giulia Brazzo, 80 anni, e lunedì a suo figlio, Andrea Quagliato, di 58.

Ma la tragedia avrebbe potuto essere ancor più grande, perché di Covid si era ammalata anche Romina, la sorella minore di Andrea, appartenente, con il padre ultraottantenne, allo stesso nucleo familiare della madre.

Giovedì 16 Dicembre 2021

