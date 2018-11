Ginecologo obiettore non esegue aborto d'urgenza: licenziato dall'Asl

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per non eseguire und'urgenza un medico si sarebbe dichiarato obiettore. L'intervento è stato compiuto da un suo collega e il ginecologo è stato licenziato dall'Asl per omissione di assistenza. Il fatto è avvenuto lo scorso luglio all'ospedale San Giuliano di Giugliano, comune alle porte di. Protagonista della vicenda, suo malgrado, una donna alla 18ma settimana di. La donna colta da malore si reca in ospedale e le sue condizioni avrebbero consigliato un intervento urgente.Ma ilpresente in corsia si sarebbe dichiarato obiettore, tanto da dover richiedere l'intervento di un altro specialista che era a casa sua e che è giunto in ospedale nel giro di una decina di minuti. Portato a termine l'intervento, quest'ultimo ha riferito ai vertici dell'quanto accaduto. Sono state avviate le procedure previste dinanzi al consiglio di disciplina e al termine dell'istruttoria è stata assunta da parte dei vertici dell'Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord la decisione di licenziare, senza preavviso, il medico.