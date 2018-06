Giugliano, arrestati tre carabinieri: false accuse a un immigrato per armi clandestine e terrorismo. I militari sospesi dall'Arma

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

GIUGLIANO. Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord. Avrebbero arrestato un extracomunitario accusandolo falsamente di custodire armi clandestine ventilando l'ipotesi di un suo coinvolgimento in attività terroristiche. I tre sono stati già sospesi dall'Arma. Le accuse sono di falso ideologico, calunnia, detenzione e porto illegale di armi clandestine.L'Arma li ha immediatamente sospesi. I militari sono accusati di aver fabbricato false prove per effettuare un arresto e ricevere degli encomi. L’indagine è della guardia di finanza di Aversa coordinata dalla Procura Napoli Nord. I magistrati e i finanzieri hanno raccolto prove e testimonianze che hanno condotto all’arresto dei tre carabinieri infedeli. Il gruppo sarebbe accusato anche della ricettazione di una pistola. I militari sono attualmente reclusi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.