In gita tutti insieme con la maestra delle elementari, 50 anni dopo nello stesso posto di allora

Altro che rimpatriate social. 50 anni dopo i "vecchi" compagni della scuola elementare si ritrovano per una gita, e portano con loro anche la maestra. Un'idea nata quasi per gioco durante una cena, e rilanciata ad un ex alunno della scuola La Briglia a Vaiano, provincia di Prato, di professione autista di pullman. «Perché non ci porti a Volterra con la maestra?», racconta La Nazione.

In gita con la maestra

E l'idea giocosa si è trasformata in realtà per gli ex studenti, classe 1968, che hanno richiamato la maestra di allora, appena diplomata alle magistrali ed al suo primo lavoro, oggi 76enne, che ha accettato con piacere di salire su un pullman, come un tempo, per portare i suoi ragazzi in gita a Lardarello e Volterra. «La battuta ha trovato una buona accoglienza da parte di tutti, anche se fino all’ultimo ci sembrava un’impresa quasi impossibile mettere insieme così tante persone e trovare la data giusta», ha detto Alessio Pollastri, uno degli ex alunni, «la cosa più incredibile e al tempo stesso più significativa è stata la presenza della maestra, la signora Daniela Rastrelli, che ci aveva seguito dalla prima alla quinta elementare e di cui eravamo stati la prima assegnazione dopo il diploma magistrale. E’ stata davvero una bella giornata, divertente e spensierata trascorsa all’insegna di risate e ricordi degli anni passati».

Classe unita

In realtà quei bambini della Briglia, sono rimasti molto amici, e non è un evento raro quello di ritrovarsi insieme per una cena, a volte anche con la maestra.

