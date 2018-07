Rai, giro di nomine: oggi si vota M5S sceglie Coletti e Cellini

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA -Nel suo Portobello Enzo Tortora avrebbe annunciato così la fine delle trattative. E oggi i parlamentari si trovano a votare i consiglieri Rai, mentre i membri della Vigilanza scelgono il presidente della commissione. Ovviamente è un mosaico con caselle verdi e gialle. Con Forza Italia che prende qualche poltrona, mentre il Pd ha già preso il Copasir e quindi salta il giro. Una girandola di nomi che porterà ai sette consiglieri, tra cui dovranno uscire il capoazienda e il presidente di Viale Mazzini. Proposte a sorpresa tra i Cinque Stelle (Beatrice Coletti e Paolo Cellini scelti con il voto online), nomi più consolidati tra la Lega (Giovanna Bianchi Clerici).Dopo il veto del M5S per Maurizio Gasparri non sarà facile spuntarla nei confronti del collega Alberto Barachini. Si parla tanto di competenze poi arrivano i colpi di scena. Gasparri, Minoli, Santoro, Del Noce e perfino Freccero quasi sicuramente dovranno cedere il passo al nuovo che avanza. Forse nel cda potrebbe farcela a essere riconfermato Arturo Diaconale. Domani la Rai nominerà il consigliere che rappresenta i 13mila dipendenti. Se prevarrà la rabbia degli scontenti vincerà Riccardo Laganà. Se i sindacati sono ancora potenti, il duello sarà tra Roberto Natale e Gianluca de Matteis. Se le competenze avranno il loro peso potrebbe spuntarla Roberta Enni. Per l'ad c'è un terzetto: il perplesso Fabio Vaccarono di Google Italia, Fabrizio Salini (ex Discovery e La7), Vittorio Colao (ex Vodafone).Il direttore del Tg1 dovrebbe sceglierlo il M5S, quelli di Tg2 e TgR la Lega. Per la poltronissima del Tg3 va tenuta in considerazione Federica Sciarelli. Ma dipende tutto dall'incastro delle caselle. Per il Tg1 nel pallottoliere grillino ci sono Alberto Matano, Teresa De Santis, Claudia Mazzola, Giuseppe Carboni, Leonardo Metalli. Se si andasse a una direzione condivisa il favorito è Antonio Di Bella, nome su cui nessuno avrebbe da ridire. Gennaro Sangiuliano potrebbe contendere il Tg2 a Luciano Ghelfi. Oppure vedersela con Ludovico De Meo per il Gr o soffiare la Tgr a Roberto Pacchetti e Alessandro Casarin.riproduzione riservata ®