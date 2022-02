Gioventù violenta, Andrea Catizone: «Vedono il cattivo come vincente. La scuola ha molte colpe»

Risse fatte quasi per gioco o noia. Liti per motivi anche banali che vengono risolte a colpi di coltello. E ancora, rapine, molestie, abusi. Dagli scontri con la lama a Milano nel weekend, che hanno coinvolto più ragazzi, alla lite tra due ragazze romane per motivi sentimentali, conclusasi con un accoltellamento, è un ritratto sempre più cupo quello che, in questi giorni, sta emergendo dei giovani e giovanissimi italiani.



Avvocata Andrea Catizone, specializzata in diritto di famiglia, della persona e dei minori, come mai la violenza è diventata sempre più diffusa tra gli adolescenti?

«C'è una parte oscura in ognuno di noi, ma la violenza è sempre la manifestazione di un grande e profondo disagio. Nel caso degli adolescenti, la forza è un modo per affermare se stessi ed è sempre più diffuso. Lo vediamo nei comportamenti, nel bullismo, nell'uso di droga e via dicendo».



Perché si è passati dall'aspirazione ad essere i migliori all'ambizione a diventare i peggiori?

«Perché oggi il cattivo è più libero del buono, che viene reputato uno sfigato. Questo è evidente anche in tante canzoni che ascoltano i giovani: i brani parlano di morte, violenza, aggressività».



Come mai si è arrivati a questo punto?

«La pandemia è stata l'aggravante ma il disagio già c'era. Il problema è anche nel modo che il mondo adulto ha di rapportarsi alla violenza. L'aggresività si respira nell'aria, perfino persone apparentemente miti si sfogano con violenza ormai. Il primo mea culpa è nostro, dunque. I centri educativi hanno smesso di fare formazione. La scuola è diventata un esamificio. E i giovani manifestano la loro frustrazione in modalità violente».



Oggi, questo accade anche tra ragazze.

«Le contese ci sono sempre state, pure per questioni amorose. Non si risolvevano con il coltello, però. Se il modello vincente è quello del ragazzo forte e violento, le ragazze lo riprendono, fraintendendo il concetto di parità».



Cosa si può fare?

«Dobbiamo costruire nuovi modelli femminili e dare più visibilità alle donne nel mondo pubblico e privato. E non solo per offrire esempi alle ragazze, serve per tutta la società, anche per gli uomini, che vedrebbero il modello aggressivo non più come vincente. L'Italia è un Paese fortemente retrogrado e conservatore, non si capisce ancora che quando si pensa al tema delle donne, si pensa, in realtà, alla società intera».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA