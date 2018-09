Si terrà oggi l'ultimo saluto a Giovanni Scanzi, il giovane chef di 24 anni morto in un'incidente a Lallio, piccolo comune del Bergamasco. Insieme a lui c'era anche il papà, tuttora ricoverato in ospedale che ancora non sa della morte del figlio. Hanno cercato di attraversare la strada provinciale: sono stati investiti da una Fiat 500 guidata da un 34enne, risultato poi negativo agli esami tossicologici e al test alcolemico.







Giovanni è morto praticamente sul colpo, il papà, 64 anni, lotta tra la vita e la morte. Il giovane chef lavorava al Bù Cheese Bar a Bergamo. Anche oggi il locale rimarrà chiuso in segno di lutto. Sabato l'annuncio su Facebook: "Con immenso dolore comunichiamo che questa mattina è venuto a mancare Giovanni, nostro amico e cuoco del Bú cheese bar. Oggi il locale rimarrà chiuso per lutto". I funerali del ragazzo si terranno oggi, martedì 4 settembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Gallo, a San Giovanni Bianco, provincia di Bergamo.

