Giovanni Rana, condannato il figlio: dava del "finocchio" a un suo manager

di Angela Pederiva

Non preoccupatevi alla Giovanni Rana, anche noi in clima scherzoso dirotteremo i nostri acquisti verso aziende in cui non ci chiamano “Fino_chi”. Saluti cari 👋🏻👋🏻👋🏻 https://t.co/muA5SHkk1I — Arcigay Vicenza (@ArcigayVicenza) 21 febbraio 2019

Ultimo aggiornamento: 12:19

Non bastasse il buon senso, a dirlo ora è pure una sentenza definitiva. L'imprenditore che per anni dà ripetutamente e pubblicamente del finocchio a un suo manager arreca «concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione». Confermando il verdetto della Corte d'Appello di Venezia, che a sua volta aveva ribadito la condanna emessa dal Tribunale di Verona, la cassazione ha respinto il ricorso del Pastificio Rana: a causa della «condotta vessatoria» attuata dall'amministratore delegato Gian Luca, figlio del presidente Giovann i , l'azienda dovrà risarcire il suo ex dipendente. Secondo quanto riassume la Suprema Corte nell'ordinanza pubblicata ieri, dal 2001 al 2007 il legale rappresentante della ditta aveva pronunciato «ripetute offese sulla presunta omosessualità del dirigente», il quale era stato «sistematicamente apostrofato col termine finocchio», come testimoniato dai colleghi.