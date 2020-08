Muore al primo giorno di lavoro dalle ferie: tragico volo dal cestello FOTO

Sulla dinamica stanno ancora lavorando i carabinieri della locale compagnia oltre ai tecnici dello Spisal intervenuti per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione Manente, che era all'interno di un cestello all'altezza di circa 6 metri, sarebbe stato colpito da un oggetto metallico di grosse dimensioni che gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio, facendolo precipitare e sbattere violentemente la testa contro l'asfalto. Le sue condizioni già disperate sono precipitate in poche ore e il suo cuore ha smesso di battere nonostante tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Era tornato domenica sera dalle ferie. É morto ieri dopo un giorno di agonia a seguito di un grave infortunio sul lavoro. La vittima si chiamava Giovanni Manente . Aveva 35 anni, festeggiati da qualche giorno, e viveva in via Marconi a Massanzago (Padova).Lascia nello strazio la mamma Marisa e una sorella che da tempo si è trasferita in provincia di Treviso. Il padre dell’operaio era tragicamente scomparso un anno fa. L’infortunio sul lavoro che ha portato al decesso del trentaduenne si è consumato lunedì.