Giovanni Custodero, l'addio del calciatore malato di tumore a 25 anni: «Sono stanco, vado in coma farmacologico»

Come sempre ci tengo ad essere io a raccontarvi lo sviluppo del mio stato di salute. Negli ultimi post vi avevo accennato che la situazione non è delle migliori

.

Ebbene si, eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno dinanzi all’altro... Ed io lo guardo in faccia... - continua - Capisco che è forte dell’energia con la quale l’ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco

.

Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social ma accanto alle persone per me più importanti. Però, ora che le feste sono finite, ed insieme a loro anche l’ultimo granello di forza che mi restava, ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che il destino ha in serbo per me - conclude il suo post - Da domani sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere. Spero di essere stato d’aiuto a molte persone. Per questo voglio per l’ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati, siete e sarete sempre: la mia forza

Martedì 7 Gennaio 2020, 15:39

Lui si chiama, ha 25 anni e sui social, in particolare sulla sua pagina Facebook, da qualche anno racconta la sua lunga battaglia contro un tumore. Giovanni, ex portiere di calcio a 5 pugliese, ha infatti un sarcoma osseo, e la sua situazione di salute non è esattamente delle migliori.Due anni fa, quando era un 23enne, gli fu: la malattia, nonostante le cure, ha raggiunto poi i femori, una clavicola e il cranio. Tramite Facebook, il giovane ha postato il suo ultimo aggiornamento, che non contiene certo belle notizie.», le sue parole».