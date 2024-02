Si schianta con l'auto contro un platano: dichiarata la morte cerebrale per il 20enne Giovanni Colognese

di Redazione web

Giovanni Colognese, 20 enne di Oderzo, non ce l'ha fatta. Dopo l'incidente, avvenuto il 31 gennaio, questa mattina in ospedale a Treviso è stata dichiarata la morte cerebrale.

Il ragazzo era rimasto gravemente ferito durante il sinistro avvenuto in via Palugai a Gorgo al Monticano: il ragazzo è andato fuori strada, andando a schiantarsi contro un platano. I pompieri accorsi da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza la Fiat 500 ed utilizzando cesoie e divaricatori liberando il giovane, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il giovane è stato preso in cura dal personale del Suem stabilizzato ed elitrasportato in ospedale in codice rosso, dove è stata dichiarata la morte cerebrale questa mattina.

Molto conosciuto a Oderzo, dove viveve, giocava a calcio nelle giovanili dell'Opitergina.

Il cordoglio sui social

A ricordarlo è stato, con un lungo post sulla pagina Facebook Tutto il calcio San Donà Portogruaro", Alessio Garbin: «Le tragedie arrivano quando meno te le aspetti, in una serata di metà settimana, sei li nello spogliatoio pronto ad andare in campo per l' allenamento settimanale, ti accorgi che manca il compagno e pensi " avrà il turno in fabbrica" , "sarà all' università per preparare l' esame" , "non starà tanto bene" , "questa sera non aveva voglia di allenarsi".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA